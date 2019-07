3 de juliol de 2019

Cs, pendent de "tancar un parell de matisos" en l'acord que subscriurà amb el PP per governar el Consell d'Eivissa

EIVISSA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Eivissa ha reconegut aquest dimecres que segueixen pendents de tancar "un parell de matisos" del document que subscriurà amb el PP, encara que "no ha d'haver-hi cap problema". Aquest acord permetrà al PP recuperar el govern en el Consell d'Eivissa.

Així mateix, han comunicat els detalls del pacte als seus líders nacionals "perquè han de saber les coses que es fan o es deixen de fer i ha d'haver-hi una comunicació".

"No ha d'haver-hi problemes en aquest sentit", han reiterat des de Cs Eivissa, assegurant que continuen esperant una resposta del partit a nivell nacional.

En declaracions a Europa Press, des de la formació han reiterat que "en principi no hi haurà contratemps" a l'hora de votar al candidat del PP, Vicent Marí, com a president del Consell d'Eivissa. El ple per votar al nou dirigent en la institució insular tindrà lloc aquest divendres a les 20.00 hores.

En breu, han reiterat, sortiran a la llum els detalls de l'acord, encara que han recordat que, inicialment, el conseller no electe no serà de la formació.