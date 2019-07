17 de juliol de 2019

Cs pregunta al Govern sobre l'eliminació dels barracons de cara al curs 2019-2020

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlament Patricia Guasp ha registrat aquest dimecres una pregunta dirigida al conseller d'Educació, Martí March, sobre la seva planificació per eliminar els barracons de cara al curs escolar 2019-2020.

En la pregunta parlamentària se sol·licita que el Govern contesti per escrit, segons ha indicat Cs en una nota de premsa, en la qual la diputada assegura que "la veritable herència del Govern del 'Pacte' han estat 30 barracons més a les escoles" de Balears.

Guasp ha recalcat que el Govern d'Armengol va heretar 93 barracons "i van arribar a 123 a la legislatura passada", malgrat que es van comprometre a eliminar el 50 per cent".

"Una vegada més el Govern de Francina Armengol no solament no compleix amb els seus compromisos sinó que empitjora la situació, una mostra més que estem davant d'un 'Pacte' de reculada i no de progrés com intenten fer veure", ha dit la diputada de Cs Balears, qui ha denunciat que "no s'hagi invertit en aquesta legislatura per millorar les infraestructures de les aules i escoles".

"El 'Pacte' les anomena 'aules modulars', quan en realitat són barracons, mòduls d'obra sense les condicions necessàries de seguretat, habitabilitat i climatització", ha criticat.