Cs prendrà mesures contra l'autor de la gravació a Joana Capó i es disculpa "si algun afiliat s'ha sentit ofès"

PALMA DE MALLORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaria d'Organització de Ciudadanos Balears ha anunciat aquest dimecres que prendrà mesures legals contra la persona que va gravar a la secretària d'Organització, Joana Capó, durant una reunió dels membres de la Junta de Palma.

El partit ha emès aquest comunicat aquesta tarda, després de la difusió d'un àudio d'una reunió que va tenir lloc al juny, en la qual es va debatre la possible dissolució de la Junta de Palma, segons ha publicat 'Diari de Mallorca'.

La Secretaria d'Organització de Cs Balears ha volgut fer constar que es va tractar d'una "reunió privada" en la qual es trobava Capó, "qui no és membre de la Junta". A més, ha posat l'accent que no es va autoritzar l'enregistrament de la trobada ni la difusió dels acords adoptats.

Cs ha assegurat que el contingut difós "no s'ajusta a la realitat" i ha anunciat mesures legals contra l'autor de l'enregistrament i les persones que hagin participat en la difusió. A més, el partit ha lamentat la imatge projectada.

En aquest sentit, la formació ha demanat "disculpes si algun afiliat s'ha sentit ofès" i ha assegurat que els afiliats de l'agrupació són considerats "part fonamental del treball municipal i del coneixement del partit".

Aquest migdia, el portaveu de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha rebutjat comentar l'àudio de veu en ser preguntat per aquest assumpte després de la Junta de Portaveus. En particular, ha dit que no valoraria "els àudios gravats d'una forma estranya i en una reunió interna".