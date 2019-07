26 de juliol de 2019

Cs reclama a l'Ajuntament de Marratxí millores en el servei de recollida selectiva de residus

PALMA DE MALLORCA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha reclamat a l'Ajuntament de Marratxí millores en el servei de recollida selectiva de residus a més de sol·licitar al Consistori el seu reforç ja que consideren que l'empresa concessionària "no compleix" amb la seva comesa.

Així ho ha anunciat el partit en una nota en la qual han detallat que la formació taronja tractarà la qüestió en el proper ple municipal, que tindrà lloc aquest dimarts. El portaveu de Cs a l'Ajuntament de Marratxí, José María Amengual, assegura que els veïns del municipi estan "cansats" de veure contenidors "desbordats" que generen problemes de "salubritat, males olors i d'imatge" al municipi.

"Si l'empresa concessionària no ofereix un servei satisfactori per als veïns, el lògic seria engegar l'una de nova licitació i que, mentrestant, l'Ajuntament reforci el servei", ha assenyalat Amengual.

"NETEJA DE PINTADES"

D'altra banda, Cs també preguntarà en el ple d'aquest dimarts per les mesures adoptades pel Consistori per eliminar pintades en el municipi i l'engegada del "art mural" a Marratxí per evitar l'aparició de "pintades incontrolades".

"Les tasques de neteja de 'grafitis' haurien de donar prioritat a l'eliminació de pintades que atempten contra la necessària neutralitat dels espais públics", ha resolt Amengual.