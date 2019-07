3 de juliol de 2019

CSIF demana el tancament d'un jutjat d'Inca si no se soluciona el problema de climatització

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CISF) ha demanat el tancament de les dependències del Jutjat de Primera Instància número 4 d'Inca si no se soluciona el problema de climatització que arrossega des d'abril perquè dins de les instal·lacions s'arriba a "temperatures totalment insostenibles".

Segons ha informat el responsable de justícia de la CSIF a Balears, Juan Luis Morata, tenen també preparada una denúncia per presentar davant la Inspecció de Treball en el cas que no se solucioni aquesta setmana la problemàtica.

Des del sindicat, han explicat que des d'abril el sistema de climatització està espatllat i fins avui no s'ha procedit a la seva substitució o reparació, malgrat haver-se posat de manifest en "nombroses ocasions" a la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Balears i aquesta, al seu torn, a l'empresa encarregada del manteniment.

Així, han destacat que els problemes de climatització s'han detectat en més dependències judicials, on hi ha aparells de l'any 1995, com en el Jutjat de Guàrdia de Via Alemanya, que a causa de la major exigència per les altes temperatures "provoquen avaries contínues".