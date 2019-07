10 de juliol de 2019

Declarat un incendi forestal a la zona de la Vall de Ciutadella

MENORCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendi forestal ha estat declarat durant el matí d'aquest dimecres en Sa Muntanya Mala, a la zona de la Vall del nord de Ciutadella, segons ha informat aquest dimecres l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat).

En aquests moments, els bombers del Consell de Menorca i de l'Ibanat es troben treballant a la zona, encara que de moment l'incendi és de nivell 0, la qual cosa significa que pot ser controlats amb els mitjans d'extinció prevists en els respectius plans i que, encara en la seva evolució més desfavorable, no suposa perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal.