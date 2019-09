6 de setembre de 2019

Delegació afirma que la taxa de criminalitat de Balears seria més baixa si es calculés amb les dades de l'Ibestat

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern a Balears ha afirmat aquest divendres que la taxa de criminalitat de Balears seria més baixa si es calculés amb les dades oficials de l'Ibestat, ja que aquesta passaria de 68,4 infraccions per cada 1.000 habitants a 51,6, una xifra inferior (16,8 punts menys) a la qual van publicar aquest dimecres.

Segons van explicar en nota de premsa, la dada de 68,4 infraccions per cada 1.000 habitants està calculada a partir de la població censada i no té en compte la gran població flotant que hi ha a les Illes per la seva condició de destinació turística.

Així, segons les dades oficials de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) respecte a la població que hi ha hagut a l'arxipèlag en els últims 12 mesos --el període que comprèn la taxa de criminalitat-- s'obté la xifra d'1.496.083 persones.

La Delegació remarca que es tracta d'una dada "molt superior" als 1.128.908 habitants censats en 2018 que serveixen per calcular la taxa de criminalitat de la qual van informar el dimecres.

D'aquesta manera, extrapolant aquestes dades, la taxa de criminalitat en Balears en els últims 12 mesos seria de 51,6 infraccions penals per cada 1.000 habitants, 16,8 punts menys.