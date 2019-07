4 de juliol de 2019

La demanda d'energia elèctrica de Balears augmenta un 1,1% al juny

PALMA DE MALLORCA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La demanda d'energia elèctrica de Balears va aconseguir aquest juny un valor estimat de 542.429 MWh, la qual cosa representa un 1,1 per cent més que en el mateix mes de 2018, segons dades de Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE).

Amb tot, REE ha puntualitzat que si es tenen en compte els efectes del calendari i les temperatures, l'augment és d'un 1 per cent respecte a fa un any.

A més, l'enllaç submarí entre la Península i Mallorca va cobrir el 29,4 per cent de la demanda elèctrica balear durant aquest mes.

Des de gener, la demanda balear s'estima en 2.786.967 MWh, un 0,3 per cent menys que en el mateix semestre de 2018, però corregida la influència del calendari i les temperatures, la demanda és un 0,6 per cent superior a la registrada en el mateix període de l'any anterior.

LES RENOVABLES I TECNOLOGIES SENSE CO2 REPRESENTEN EL 7%

A Balears, les renovables i tecnologies que no emeten CO 2 van representar el 7,3 per cent del total d'energia, mentre que el cicle combinat, amb un 41,4 per cent del total, va ser la primera font de generació elèctrica de la Comunitat.

En el conjunt d'Espanya, la demanda d'energia elèctrica aquest mes de juny s'estima en 21.329 GWh, un 1,3 per cent inferior a la registrada en el mateix mes de l'any anterior.

Si es tenen en compte els efectes del calendari i les temperatures, la xifra descendeix un 2,6 per cent pel que fa a juny de 2018.

De gener a juny, la demanda d'energia elèctrica nacional s'estima en 130.800 GWh, un 2,1 per cent menys que el 2018.

El 33,3 per cent de l'energia elèctrica generada a nivell nacional durant el mes de juny va ser d'origen renovable i el 55,9 per cent no va emetre CO2.