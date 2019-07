2 de juliol de 2019

La demanda elèctrica registrada al juny en les Pitiüses va descendir un 1,1% en comparació del mateix període de 2018

EIVISSA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La demanda elèctrica a Eivissa i Formentera registrada el juny passat va aconseguir els 92.071 Mwh, un 1,1 per cent menys en comparació del mateix mes del passat any.

Menorca, segons ha informat Endesa, segueix el mateix patró, ja que la demanda va descendir al juny un 0,1 per cent, mentre que a Mallorca va pujar un 1,6 per cent.

A Balears, el consum elèctric al juny va ser de 535.145 MWh, un 1 per cent més en comparació del mateix mes de 2018.

Així mateix, segons Endesa, la demanda elèctrica acumulada a les Illes aconsegueix aquest any els 2.762.072 Mwh, un 0,4 per cent menys en comparació de la primera meitat de 2018.

Per Illes, Mallorca ha registrat aquest semestre un consum de 2.112.671 Mwh, un 0,6 per cent menys; Menorca ha consumit 219.995 MWh, un 0,4 per cent més. A les Pitiüses, el consum ha estat de 429.405 Mwh, un 0,1 per cent més.

Les puntes màximes de potència el juny passat es van registrar el dia 28 en la majoria de zones, menys a les Pitiüses ja que va ser el passat dia 29 quan es van aconseguir els 193,9 MW.

Endesa ha destacat que s'ha produït un augment del 10,7 per cent en relació a les puntes màximes registrades a Balears respecte a juny de 2018.