2 de juliol de 2019

Desallotgen a més de 600 persones per un incendi a un hotel de l'Arenal

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 670 persones han estat desallotjades aquest dimarts de matinada per un incendi en un hotel de s'Arenal de Llucmajor, que ha afectat també a un hotel confrontant --del que s'han desallotjat a unes 130 persones--. Encara que no hi ha hagut ferits de gravetat, s'han atès a unes 40 persones per intoxicació de fums.

El foc s'ha originat damunt les 05.00 hores en una habitació de la primera planta d'un establiment hoteler a l'Avinguda Miramar, segons ha informat el Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061.

Pel seu costat, la Guàrdia Civil ha explicat que s'ha hagut de desallotjar a pràcticament tots els usuaris de l'establiment i als clients de l'hotel confrontant que s'allotjaven a l'ala que donava a l'allotjament on s'ha originat l'incendi.