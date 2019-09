25 de setembre de 2019

Desarticulen una banda de 'narcos' que controlava la Platja de Palma i l'Arenal de Llucmajor

PALMA DE MALLORCA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 10 persones amb les que ha desarticulat una banda de narcotraficants que controlava la Platja de Palma i l'Arenal de Llucmajor. En la investigació, s'han constatat nombroses vendes de droga i que els venedors rebien la mercaderia mitjançant enllaços amb bicicleta. També se'ls ha detingut per vendre samarretes de futbol de marca falsificada.

L'operatiu es va iniciar el passat mes de juliol. Es van acabar descobrint nombroses vendes i transaccions de droga al carrer i es va comprovar que aquests individus s'alternaven en períodes de vuit hores i que rebien la mercaderia a través d'enllaços amb bicicleta.

En acabar, els sospitosos es reunien en diversos locutoris de la zona en els quals dipositaven els diners obtinguts. Des d'aquí, enviaven els diners en grans remeses a membres de l'organització assentats al Senegal.

En aquesta operació s'han registrat quatre domicilis i tres locals comercials, en els quals s'han intervingut 55.000 euros en efectiu, 75 mòbils d'última generació, documentació sostreta i falsificada; més de 1.000 samarretes d'equips i seleccions de futbol falsificades, així com justificants de remeses al Senegal per més de 200.000 euros.

En concret, s'ha detingut dos membres de l'organització per trànsit d'estupefaents i a altres vuit per delictes contra la propietat industrial i a tots ells com a integrants d'organització criminal.

La investigació segueix oberta a l'espera de noves detencions, per determinar la procedència dels mòbils intervinguts i per acabar un altre tipus de gestions vàries.