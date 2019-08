27 de agost de 2019

Desarticulen dos punts de venda de droga en locals que simulaven ser associacions de consumidors de cànnabis

PALMA DE MALLORCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desarticulat aquest dimarts dos punts de venda de droga a dos locals del municipi de Calvià que simulaven ser associacions de consumidors de cànnabis, i ha detingut a quatre persones per un delicte de tràfic d'estupefaents.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, l'operatiu ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Palma.

Aquests centres comptaven amb permisos per funcionar com a associacions de consumidors de cànnabis, punts de reunió on aquest producte es pot consumir en companyia d'altres persones.

No obstant això, segons la Policia, en realitat s'havien dedicat a establir un mercat "d'una gran varietat" en aquest tipus de droga, donant-li "aparença de legalitat".

El primer registre es va fer en un local regentat per un matrimoni que venia marihuana i haixix a la zona de Portals Nous. La parella ha estat detinguda.

El segon operatiu ha tingut lloc a Santa Ponça, en un pub clandestí dedicat a la venda de drogues on també es van requisar dues armes il·legals, una defensa extensible i una defensa elèctrica. Segons la Policia, aquest local comptava amb "bastants mesures de seguretat". En aquest local es va detenir a una persona que tenia en vigor dues peticions judicials.

A més, hi ha una desena de persones sancionades per possessió i consum d'estupefaents i s'han confiscat 300 dosis d'haixix i marihuana, així com diners en efectiu.