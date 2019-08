3 de agost de 2019

Una desena de joves de Cs Balears participaran a la 45a marxa 'Des Güell a Lluc a Peu'

PALMA DE MALLORCA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diversos joves Ciutadans (Cs) de Balears, acompanyats d'afiliats i simpatitzants de la formació, participaran aquesta nit a la 45a marxa 'Des Güell a Lluc a Peu', la sortida de la qual comptarà també amb la presència del diputat de Cs Juan Manuel Gómez i de la regidora de Cs Palma Joana Capó.

Segons ha informat Cs en un comunicat, en la passada legislatura, Cs va presentar iniciatives tant a Cort com al Consell de Mallorca per aconseguir una major protecció per a aquesta activitat. La formació ha explicat que les mesures s'emmarquen a "evitar situacions de falta de suports econòmics i permisos com la que el 2018 va obligar a la seva suspensió".

En aquesta edició, la marxa, que acumula 45 anys de tradició, vol mostrar el seu costat més ecològic pel que s'han repartit als 'marxaires' botelles reutilitzables per anar reposant aigua durant el recorregut, d'uns 46 quilòmetres entre Palma i el Monestir de Lluc, la qual cosa suposa entre vuit i nou hores de camí.

La responsable autonòmica de Joves Cs i regidora de l'Ajuntament de Marratxí, Lidia Sabater, qui també participarà en la marxa, ha assegurat que prendre part d'aquesta activitat "suposa un repte increïble que posa a prova tant la teva força física com a mental".