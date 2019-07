1 de juliol de 2019

Desestimen el recurs dels sancionats per obres no autoritzades en la finca de So Na Parets Vives

MENORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma va dictar sentencia el passat 2 de juny en relació al contenciós de 2014 per les persones i entitats sancionades pel Consell de Menorca per obres no autoritzades i danys "molt greus" contra Béns d'Interès Cultural a la finca de So Na Parets Vives.

"La sentència és molt clara i dóna la raó al Consell de Menorca en tots els aspectes denunciats pels recurrents, a més de desautoritzar, d'aquesta manera, la qual cosa s'ha constatat com una actitud dilatoria dels recurrents durant aquest llarg procés", han assenyalat aquest dilluns des de l'administració insular.

La sentència, que inadmet i desestima, respectivament, els recursos presentats per dos dels sancionats i desestima el presentat per la propietat, imposant-los els costos del procés, "demostra la correcta i exemplar actuació administrativa de constatació i acreditació dels fets i avala les actuacions de l'equip tècnic del Servei de Patrimoni i dels Serveis Jurídics del Consell de Menorca", han assegurat en un comunicat.

Aquest procés s'inicià amb la imposició de sancions per obres no autoritzades i afectació molt greu als Béns d'Interès Cultural a la finca de So Na Parets Vives, del terme de Ciutadella, que van ser aprovades pel ple del Consell de Menorca l'octubre de 2013.

Aquestes sancions van consistir en diverses multes imposades a la societat rural menorquina, com a autora del projecte bàsic d'instal·lacions per a un càmping a la finca, a la propietat dels terrenys i a l'arquitecte autor del projecte bàsic d'edificis i instal·lacions per un import global conjunt de 350.686 euros.

Les parts sancionades van recórrer per via administrativa i, enfront de la desestimació, van presentar un recurs contenciós administratiu enfront dels tribunals l'octubre de 2014.

Paral·lelament, el Consell va admetre a tràmit un recurs extraordinari de revisió, que va anar finalment desestimat pel ple de l'administració insular el 21 de novembre de 2016.

"Es tracta, sens dubte, d'una sanció exemplar i volem que sigui interpretada així pels ciutadans. El patrimoni històric és un bé de tota la societat i les Institucions han de ser exemplars en el compliment de les lleis", ha indicat aquest dilluns el conseller en funcions de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria.