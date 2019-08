30 de agost de 2019

Desmantellen un taller clandestí de vehicles a Sant Antoni (Eivissa)

EIVISSA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) ha desmantellat un taller mecànic clandestí situat a l'entrada del poble, segons ha informat l'Ajuntament aquest divendres.

En el taller hi havia un centenar de vehicles, així com caravanes i barracons habilitats com a habitatges.

Inspectors de l'àrea d'Urbanisme i Activitats, acompanyats per agents de la Policia Local adscrits a l'àrea de Medi ambient i per agents uniformats, van realitzar la inspecció a primera hora del dimecres i van comprovar que el taller realitzava tasques de reparació de vehicles mancant de la preceptiva autorització administrativa.

Els agents i inspectors van detectar diverses infraccions en matèria urbanística, infraccions en matèria de gestió de residus i contra la Llei d'ordenació i ús del sòl per tenir caravanes amb ús d'habitatge.

En l'operatiu van poder comprovar com en el taller es realitzaven tasques de reparació de vehicles sense cap mena de gestió de residus per part dels treballadors, llançant els olis emprats i altres residus líquids a llocs propers sense respectar la normativa vigent.

També van comprovar que desenes de vehicles en estat de desballestament es trobaven sense control sobre el reciclatge de bateries o neumàtics, la qual cosa genera un greu risc tant per a la seguretat mediambiental com per a la seguretat dels edificis propers en cas d'incendi.