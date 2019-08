30 de juliol de 2019

Destrossen mobiliari, realitzen pintades vandàliques i roben en un col·legi públic de Lloseta

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Educació Infantil i Primària Es Puig de Lloseta ha sofert aquest cap de setmana un robatori, pintades vandàliques i destrosses del mobiliari en dos dels tres edificis del col·legi.

Així ha informat la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació en un comunicat en el qual ha condemnat els fets. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per tractar d'identificar als autors.

Els danys afecten també a mobiliari, portes, finestres, material informàtic, pissarres i projectors digitals. A més, en les fotografies que ha difós el Govern s'aprecien pintades en les quals es pot llegir "Arriba España" i "Hitler era el mejor niño" -pintada acompanyada del dibuix d'una esvàstica-.

La Conselleria i l'Ajuntament estan fent un balanç dels danys, i segons ha indicat el Govern, aquests actes han afectat "greument" a les instal·lacions dels dos edificis que acullen Educació Infantil i el primer cicle de Primària.

Tant la Conselleria com l'Ajuntament treballaran perquè el centre sigui a punt per a l'arrencada del curs després de l'estiu. El conseller Martí March s'ha posat en contacte amb la direcció del col·legi i l'Ajuntament per expressar-los el seu suport. El conseller ha manifestat que aquest tipus d'actuacions "no tenen cap tipus de justificació possible".