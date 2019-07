22 de juliol de 2019

Detenen un conductor a Eivissa després de donar positiu en un control d'alcoholèmia

EIVISSA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia ha detingut un conductor a Eivissa per obtenir un resultat de 0.84 mg/l i 0.83 mg/l en les proves d'alcoholèmia, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa aquest dilluns.

La detenció va tenir lloc el diumenge a les 04.00 hores, quan va ser sorprès el conductor d'una furgoneta, espanyol i de 34 anys, que va realitzar una incorporació irregular a l'avinguda d'Espanya. Quan li varen realitzar les proves d'alcoholèmia, va donar aquests resultats.

L'home va ser detingut i, després de ser citat un judici ràpid, va ser posat en llibertat, mentre que el seu vehicle va ser retirat per la grua.

També el diumenge a la tarda, els agents policials van detenir a un motorista espanyol de 26 anys al no disposar de permís de conduir. Després de les diligències, ha estat posat en llibertat i citat per una compareixença en els Jutjats.

DOS CONTROLS AMB NOMBROSES DENÚNCIES

Segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa, també en la matinada del divendres al dissabte, l'Unitat Nocturna de la Policia Local i la Policia Nacional van realitzar dos controls preventius de seguretat.

Un d'ells va tenir lloc a l'avinguda Santa Eulària i l'altre a la de Pedro Matutes Noguera, amb un detingut per infracció a la Llei d'Estrangeria, 14 positius en drogues; dues alcoholèmies positives; 18 denúncies per infraccions de trànsit i vuit retirades de vehicles amb grua.

En total, es van aixecar 17 actes per part del Cos Nacional per aprehensió i tinença de substàncies estupefaents, més un acta d'aprehensió per tinença d'arma perillosa.