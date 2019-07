12 de juliol de 2019

Detenen un home per robar eines en una casa de camp de Manacor

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força per robar en una casa de camp de Manacor diverses eines per al camp, segons ha informat el cos policial.

Els fets van tenir lloc a principis de juliol, quan un home va denunciar ser víctima d'un robatori a la seva casa de camp en haver-li forçat la porta de la seva casa, sostraient-li eines per llaurar, utensilis de metall i ferros.

Els agents van iniciar una investigació després de la qual van localitzar els útils sostrets a través del seguiment d'establiments de compra-venda de metalls, reciclatge d'objectes i ferralla. El denunciant va reconèixer els efectes confiscats, mentre que els agents van imputar a l'ara detingut un delicte de robatori amb força en ser un "delinqüent habitual" conegut per la Policia.

Precisament la Policia ha recordat que existeix una normativa reguladora sobre establiments de compra-venda d'objectes, joies, reciclatge d'objectes i metalls que han de portar un registre de totes les transaccions realitzades, identificant a venedors i comunicant-li-ho als agents.