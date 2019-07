18 de juliol de 2019

Detenen un jove de 25 anys per robatoris a taxis aparcats a la Platja de Palma

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un jove de 25 anys per diversos robatoris a l'interior de taxis aparcats a la Platja de Palma, als quals presumptament accedia trencant les finestretes del vehicle o forçant la porta amb una palanca.

Segons ha informat la Prefectura Superior de la Policia Nacional a Balears en una nota de premsa, se li atribueixen fins a cinc robatoris en taxis, tots ells comesos a la nit, al barri de Sant Jordi durant els mesos d'abril i maig.

El presumpte autor dels robatoris se'n va endur navegadors GPS, un telèfon mòbil i diners en efectiu, per la qual cosa l'import dels danys causats al vehicle per poder entrar en ell han estat molt superiors al valor del "botí", segons la Policia. No obstant això, el cos de seguretat ha destacat la "incertesa" per al gremi i el perjudici per haver de portar els taxis a reparar.

Els agents de la Comissaria de la Platja de Palma van ser els encarregats d'identificar al presumpte autor dels robatoris, i aquest dimecres van procedir a la seva detenció. Alguns dels efectes robats han pogut ser recuperats.

El detingut, de nacionalitat espanyola, ha estat posat a la disposició de l'autoritat judicial.