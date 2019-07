2 de juliol de 2019

Detenen tres persones per vendre marihuana als barris de Corea i el Rafal

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a tres persones, dos homes de 25 i 25 anys d'edat i una dona de 40 anys, per un delicte contra la salut pública en dedicar-se a la producció i venda de marihuana que distribuïen als barris palmesans de Son Gibert, el Rafal i Corea.

Així ha informat el cos policial en una nota en la qual han detallat que el laboratori dels detinguts es trobava en un edifici 'okupat' de Son Cladera. Ha estat precisament en aquest lloc on els agents han procedit a les detencions en una operació desenvolupada al costat de la Policia Local de Palma.

3,5 QUILOS DE CABDELLS PREPARATS PER A LA SEVA VENDA

Quan els agents han procedit al registre de l'immoble han sorprès als ara detinguts preparant més de tres quilos i mig de cabdells de marihuana per a la seva venda. A més, la policia ha assenyalat que el laboratori que utilitzaven els individus per conrear marihuana rebia electricitat de forma fraudulenta i comptava amb dipòsits d'aigua proveïts setmanalment per camions cisterna.

En l'operatiu els agents han intervingut diners en efectiu, bàscules de precisió i terra de cultiu d'interior.

Els tres detinguts, que compten amb antecedents policials i penals, passessin a disposició judicial aquest dimarts.