14 de agost de 2019

Detinguda a Palma una dona per robar més de 9.000 euros en joies a l'anciana que cuidava

PALMA DE MALLORCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Palma a una dona de 46 anys per robar més de 9.000 euros en joies a l'anciana que cuidava.

Segons han informat, els agents van començar la investigació després de la denúncia interposada per un robatori comès a l'habitatge de l'anciana, la filla de la qual havia delegat la seva cura.

La investigació ha revelat que la sospitosa, gràcies a la confiança que s'havia guanyat, presumptament va començar a robar-li joies. Els robatoris haurien començat el passat mes de juliol.

Després que els agents policials preguntessin a la cuidadora pel suposat robatori, aquesta va negar els fets en un primer moment. No obstant això aquest mateix dia es va dirigir a l'establiment on treballa la filla de l'anciana i va confessar el seu delicte, suposadament, per necessitats mèdiques urgents.

Una vegada detinguda, la dona ha passat a disposició judicial dilluns passat imputada per un delicte de furt en la seva modalitat greu.