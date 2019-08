16 de agost de 2019

Detinguda una parella que viatjava a Eivissa amb documents robats per suplantar identitats i cometre estafes

EIVISSA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional a Eivissa han detingut una parella d'estafadors quan pretenien arribar a Eivissa amb nombrosos documents sostrets.

Segons ha informat la Policia, dissabte passat es va detectar a una parella que es disposava a desembarcar a Eivissa procedent de Dènia portant nombrosa documentació sostreta, així com altres documents falsificats amb els quals presumptament pretenien dur a terme la seva activitat delictiva.

Després de la investigació ha estat possible determinar el 'modus operandi' utilitzat per la parella de presumptes estafadors que, en un primer moment, sostreien a les víctimes tota classe d'efectes, entre els quals es trobaven els seus documents personals.

Ja amb els documents, utilitzaven aquells amb els quals tinguessin més similituds físiques per usurpar aquestes identitats i obtenir així benefici econòmic. Per a això, estudiaven tot el possible a les seves víctimes, esbrinant les entitats bancàries en les quals disposaven de compte.

Sobre l'home detingut recauen 12 reclamacions judicials procedents de jutjats de tota la geografia espanyola i nombrosos antecedents per fets similars. Quant a la dona detinguda, es tracta d'una ciutadana d'origen veneçolà que es troba residint a Espanya amb petició d'asil en tràmit.