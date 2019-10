Detingudes 426 persones, 31 menors, a Platja de Palma al llarg de tot l'estiu

PALMA DE MALLORCA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 426 persones, 31 menors entre elles, han estat detingudes a Platja de Palma durant aquest estiu en els diferents operatius desenvolupats pel Cos Nacional de Policia, havent-se realitzat alguns en col·laboració amb la Policia Local.

En concret, s'ha detingut 395 adults. Dos d'ells han estat arrestats per temptativa d'homicidi; 30 per violència de gènere; 28 per lesions, amenaces o coaccions; sis per delictes sexuals; 34 per robatoris amb violència; 30 per trànsit de drogues; 20 per robatoris amb força; 149 per furts; 28 per danys contra el patrimoni; 37 per reclamacions judicials nacionals i internacionals; vuit per delictes contra la seguretat del trànsit; sis per resistència a l'autoritat i 17 per trencament de la Llei d'estrangeria.

A aquests, cal afegir la detenció de 31 menors. 18 d'ells per furt; set per robatoris amb violència: tres per delictes contra la seguretat del trànsit; dos per robatori amb força i un per lesions.

Segons expliquen, les actuacions policials s'han portat a efecte de manera continuada i especialment en caps de setmana i de nit. Entre altres operacions, s'han desenvolupat operatius contra la tracta d'éssers humans mitjançant l'explotació sexual i la laboral.

A més, també destaquen els delictes que se solen produir de nit com els derivats de l'estat etílic de les víctimes, l'activitat amorosa d'algunes parelles i els banys nocturns.

Entre uns altres, també ressalten l'intent d'ofegament d'un policia; els serveis contra les baralles o grups violents de turistes; o ho delictes de robatori amb violència comesos per dones, que actuen en grup i sota la disfressa de la prostitució.