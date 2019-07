10 de juliol de 2019

Detingut a Formentera amb 10 grams de cocaïna i 400 euros

FORMENTERA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia de Formentera ha detingut un home acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública, segons ha informat el Consell Insular.

Els agents realitzaven un control a Sant Ferran al costat del membre caní k-9 i van observar a un individu en actitud sospitosa. Així, després de registrar l'home, van trobar 10 grams de cocaïna i 400 euros.

El detingut, de 32 anys, va ser arrestat i traslladat a dependències de la Guàrdia Civil.

CONTRA LA VENDA AMBULANT

D'altra banda, el Consell ha destacat que la Policia Local, durant la primera setmana de juliol, ha aixecat 43 actes relacionades amb la venda ambulant a platges del municipi.

En concret, 39 actes s'han obert per haver vist a persones realitzant aquesta pràctica, dues per haver-hi oposat material i altres dos per localitzar a venedors a una zona amb accés restringit en el Parc Natural de Ses Salines. Precisament aquestes dues últimes denúncies seran remeses al Govern.

En total, la Policia ha decomissat gairebé 1.000 productes, dels quals 415 eren peces de fruita i més de 200 de roba.