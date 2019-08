22 de agost de 2019

Detingut un home de 29 anys per quatre agressions sexuals a Palma

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor de quatre agressions sexuals, dues d'elles en grau de temptativa, a Palma.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Balears en una nota de premsa, la investigació es va iniciar després de rebre una denúncia d'una dona que havia sofert una agressió sexual a finals de juliol. Els fets van tenir lloc de matinada, quan es trobava en una parada esperant l'autobús a Palma.

La dona va relatar als agents que el presumpte autor es va parar amb un vehicle, va començar una conversa amb ella i li va oferir portar-la a la seva destinació. La dona va acceptar la invitació, però l'home va conduir fins a un altre lloc on la va copejar i la va agredir sexualment.

UNA ALTRA AGRESSIÓ EN CALA MAJOR

A més, els investigadors van rebre una altra denúncia sobre una altra agressió a primers d'agost. En aquest cas, una dona es trobava passejant a la seva gossa per la zona de Cala Major a la nit i se li va apropar un home per darrere.

La víctima es va allunyar, però el sospitós la va seguir, li va subjectar pels cabells i, llançant puntades al gos de la dona, la va intentar arrossegar a una zona de vegetació propera i sense il·luminació.

La víctima es va resistir, va forcejar i va caure a terra. L'agressor va seguir arrossegant-la, però els crits de la dona van aconseguir alertar els veïns, que van treure el cap a la balconada. Això va provocar que el sospitós fugís.

Els agents de la unitat d'atenció a la família i a la dona (UFAM) van iniciar una investigació en la qual van aconseguir identificar al presumpte autor, i obtenir evidències i proves que li incriminaven.

LI VINCULEN AMB ALTRES AGRESSIONS

A més, els agents van esbrinar que el subjecte podria estar relacionat amb una agressió sexual perpetrada a finals de maig contra una dona a la zona del Polígon de Llevant. També li vinculen amb un altre intent d'agressió a una altra dona a la qual va conèixer en un bar a la zona de les avingudes, a la qual va agafar pel coll. En aquest cas, van mantenir un forcejament però no va arribar a agredir-la sexualment.

Segons han explicat, es va dur a terme un dispositiu conjunt amb unitats de Seguretat Ciutadana per localitzar al presumpte autor. Van esbrinar que no disposava de domicili i que es desplaçava en el seu vehicle per tota la ciutat, fins que va ser localitzat el passat 19 d'agost per un agent a la zona propera a la plaça de Toros. Aquest policia va avisar immediatament les unitats del dispositiu i es va poder procedir a la detenció del sospitós. S'ha tramitat l'atestat i ha passat a disposició judicial.

La investigació continua oberta, ja que no es descarta que pogués haver-hi més víctimes.