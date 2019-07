26 de juliol de 2019

Detingut un home a Eivissa per un presumpte delicte de violència masclista

EIVISSA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha detingut un home per un presumpte delicte de violència masclista, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa aquest divendres en un comunicat.

L'avís del succés es va registrar aquest dijous a les 18.36 hores. Un home, A.B., protagonitzava amb una dona una forta discussió en ple carrer. La dona va sofrir una agressió, per la qual cosa els agents es van personar en el lloc, encara que la víctima va assegurar que no volia presentar denúncia i va reconèixer que no era la primera vegada que patia un fet similar.

Un testimoni va afirmar que la dona havia estat agredida físicament, per la qual cosa la Policia va detenir l'agressor.

DETINGUT PER FALSIFICAR MATRÍCULES

La Policia ha detingut, a més, a un home de 47 anys, R.K, per falsificar plaques de matrícules.

El delicte va ser detectat el 14 de juliol, quan va ser retirat un vehicle britànic amb la matrícula 'Music DN', verificant-se que havia estat alterada.

Aquest dijous, el propietari es va presentar en el dipòsit municipal per retirar el vehicle, encara que va ser detingut per falsificar la matrícula.