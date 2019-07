5 de juliol de 2019

Detingut a l'Aeroport de Gran Canària un home reclamat per un Jutjat de Balears per abusos sexuals

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agents del Punt Fronterer de l'aeroport de Gran Canària han detingut un home maurità de 36 anys en arribar a l'illa procedent d'un vol de Noakchott (Mauritània), reclamat per un Jutjat d'Instrucció d'Inca per un delicte d'abusos sexuals.

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Canàries, els funcionaris van interceptar l'home en un control d'entrada de vols.

Van comprovar que al sospitós li constava una reclamació judicial per part d'un Jutjat de Balears per un delicte d'abusos sexuals, per la qual cosa van procedir a la seva detenció i posterior trasllat a seu policial.

Finalment, una vegada instruït el corresponent atestat policial, el detingut va ser posat a la disposició de l'Autoritat Judicial competent.