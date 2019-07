2 de juliol de 2019

Detingut per transportar èxtasi i gas del riure en el vehicle que l'havien retirat per estar mal aparcat

EIVISSA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha detingut un jove de 25 anys, A.J., per tinença d'estupefaents, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa.

En total, se li han intervingut 16 pastilles d'èxtasis i 16 caixes amb òxid nitrós que contenien 384 bombones del conegut com a 'gas del riure'.

En un comunicat, el Consistori ha explicat que el passat 27 de maig el vehicle del detingut va ser retirat del carrer per estar mal aparcat sent traslladat al dipòsit municipal. Després d'intentar que el jove anés a retirar-lo sense èxit, els agents van començar a sospitar i no va ser fins aquest dilluns quan el detingut es va apropar-se fins al dipòsit.

Llavors, la Policia va registrar el vehicle i va trobar la droga en el turisme que ha quedat a la disposició de la Policia Judicial, mentre que l'home va ser portat a Comissaria.