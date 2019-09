3 de setembre de 2019

Detinguts a Eivissa dos integrants d'una banda dedicada al robatori de rellotges d'alta gamma

EIVISSA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa a dos homes de nacionalitat italiana, presumptament membres d'una banda criminal dedicada al robatori de rellotges d'alta gamma.

A Eivissa, la Policia va ser alertada en la matinada del passat dimecres per la sala del 091 sobre el robatori amb violència d'un rellotge d'alta gamma en un conegut hotel d'Eivissa.

Els autors van emprendre la fugida per separat cap al centre de la ciutat, dues d'ells a peu i dues en una escúter. Gràcies a la col·laboració de diversos taxistes que circulaven per la zona, es va iniciar una persecució que va culminar amb la detenció d'un dels individus que havia fugit en la motocicleta. Durant aquest mateix matí es va detenir al conductor de la motocicleta, resident a l'Illa.

Els agents consideren que podrien tractar-se d'integrants d'un grup criminal organitzat dedicat al robatori de rellotges d'alta gamma que de manera itinerant es mouen, principalment, per ciutats a les quals acudeixen persones amb alt poder adquisitiu. En la seva majoria, escullen a víctimes estrangeres.

Actualment, la investigació segueix oberta per identificar, localitzar i detenir als altres dos individus implicats en el robatori, així com la seva possible vinculació amb altres fets similars registrats en les últimes dates.