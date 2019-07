16 de juliol de 2019

Detinguts a Eivissa vuit membres d'una banda dedicada al trànsit de substàncies estupefaents

EIVISSA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa a vuit persones durant el desmantellament de tres punts de venda de droga, segons ha informat aquest dimarts el Cos en un comunicat.

L'operatiu va tenir lloc dijous passat, quan els agents van dur a terme una operació contra el sovinteig de drogues al barri de Figueretes i van detenir a les vuit persones, per presumptes delictes contra la salut pública.

A més, es van confiscar diverses quantitats de droga, principalment haixix i cocaïna, diners en efectiu i útils per a la venda.

Així mateix, es van practicar tres registres domiciliaris i un altre en un bar que funcionava com a principal punt de trobada entre els traficants i els consumidors.

En el desenvolupament de l'operació van participar una trentena d'agents de la comissaria d'Eivissa. Va ser necessari tallar el trànsit d'una dels carrers per examinar amb deteniment el mobiliari urbà utilitzat pels detinguts per ocultar les substàncies estupefaents.

Els vuit detinguts acumulen més de 50 detencions anteriors. Les seves edats oscil·len entre els 38 i els 45 anys i la Policia té constància que porten dedicant-se a aquesta activitat il·lícita de forma permanent durant molts anys.

Els investigats prenien nombroses mesures de seguretat, com, per exemple, portar només petites quantitats de droga o amagar-la entre vehicles, jardineres o papereres. Igualment, els detinguts es repartien tasques com la vigilància per detectar la presència policial, captació de clients, venda directa de droga als compradors, comptabilitat dels ingressos diaris i magatzematge.

L'operació s'ha emmarcat dins del Pla Turisme Segur desenvolupat per la Comissaria de Policia Nacional a la ciutat d'Eivissa.