29 de juliol de 2019

Deu alumnes del programa 'SOIB 30 Formació i Ocupació' reparen els vehicles de la Policia Local de Palma i de l'EMT

Deu alumnes-treballadors de més de 30 anys del projecte 'Palma Xapa i Mecànica IV', que desenvolupa PalmaActiva en el marc del programa 'SOIB 30 Formació i Ocupació', treballen en la reparació dels vehicles de la Policia Local i de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).

Segons ha informat la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en un comunicat, el programa dura 12 mesos, entre el 16 març de 2019 i el 15 de març 2020, i els participants obtindran dos certificats de professionalitat de nivell 1 d'operacions auxiliars de manteniment de vehicles, un de carrosseria i un altre d'electromecànica.

El programa consta de 1.680 hores, de les quals el 27,68 per cent són de formació (465 hores), i el 72,32 per cent són de treball efectiu (1.215 hores). El projecte ha rebut una subvenció de 209.850 euros per part del SOIB, a través de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

En l'actualitat, PalmaActiva desenvolupa tres projectes mixts de formació-ocupació, dos d'ells dirigits persones majors de 30 anys: 'Palma Xapa i Mecànica IV' i 'Palma Micromachine IV', i un dirigit joves menors de 30, Palma Web III. Aquests programes han permès contractar 30 alumnes-treballadors i set professionals amb una inversió de 628.800 euros.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Palma, Rodrigo Romero, i el de Mobilitat Sostenible, Francesc Josep Dalmau, han visitat aquest dilluns les dependències de l'EMT de Palma, on els alumnes del programa duen a terme tasques de reparació.