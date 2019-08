6 de agost de 2019

La diputada Malena Contestí trenca amb el partit soci de Vox a Balears, acusat de finançament irregular

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Malena Contestí ha decidit trencar tot vincle amb Actua Baleares, el partit soci de la formació de Santiago Abascal a l'Arxipèlag i amb el qual es va presentar a les eleccions generals, després de les informacions que apunten a un suposat finançament irregular dels seus dirigents abans dels comicis del 28 d'abril.

El digital 'Ok Diari' ha publicat aquest dimarts que membres de la direcció d'Actua Balears van aprofitar les donacions de particulars per a la campanya electoral per rebre sous camuflats en forma d'assessories simulades.

El president de la formació i cap de llista al Parlament, Jorge Campos, ja ha rebutjat aquesta acusació, que ha atribuït a "una rabieta d'algú que no ha sortit triat".

NO LI HAN DONAT LES EXPLICACIONS QUE DEMANAVA

No obstant això, la diputada per les illes Malena Contestí ha reconegut en declaracions a Europa Press no sentir-se "còmoda" formant part d'Actua, ja que no ha rebut les explicacions que demanava i desconeix si les acusacions de finançament irregular són certes o no. Així les coses, ha preferit trencar tot vincle amb la formació.

Contestí renuncia així al lloc de vicepresidenta de Comunicació d'Actua i ha enviat ja un burofax a l'organització demanant la seva baixa com a afiliada. No obstant això, continuarà amb el seu treball com a diputada i membre de Vox al Congrés, on és vicepresidenta de la Comissió de Treball, Migracions i Seguretat, portaveu en la Comissió de Política Territorial i Funció Pública i portaveu adjunta en la d'Indústria i Turisme.

"L'única cosa que m'interessa és complir amb el meu treball sense cap tipus d'irregularitat, encara que aquesta sigui solament aparent", ha explicat a Europa Press incidint que desconeix si el finançament irregular d'Actua és certa o no però, en qualsevol cas, vol continuar amb la seva tasca parlamentària sense aquest tipus d'ombres.

SEGUIRÀ Al CONGRÉS, JA DINS DE VOX

"Per seguir complint amb la meva acta d'una manera neta no puc seguir en un lloc on no em sento còmoda amb certes informacions i notícies --ha argumentat--. El més net ha estat presentar la meva dimissió".

Segons ha detallat, Contestí va tenir oportunitat de parlar directament amb Campos i van quedar en una futura conversa per rebre explicacions. No obstant això, atès que les sospites no han cessat, ha decidit remetre un burofax comunicant la seva desvinculació completa amb la formació.