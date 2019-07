22 de juliol de 2019

Una dona accepta set anys i mig de presó per intentar assassinar la seva germana amb un ganivet de cuina

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una dona de 48 anys ha acceptat aquest dilluns una condemna de set anys i mig de presó per intentar assassinar la seva germana, a la qual va atacar amb un ganivet de cuina d'uns deu centímetres.

En la vista assenyalada aquest matí en la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma, la defensa de l'acusada ha arribat a un acord amb la Fiscalia i l'acusació particular pel qual la dona ha admès els fets i s'ha mostrat conforme amb la pena. També se li ha imposat una ordre d'allunyament per 12 anys.

La dona ha admès que, el 26 de desembre de 2017, va esperar la seva germana al portal de casa seva i quan va arribar es va abalançar sobre ella per l'esquena i la va atacar amb el ganivet. Afortunadament, la dona anava abrigada amb una jaqueta d'hivern dura i gruixuda, que la va protegir de les punyalades. No obstant això, vàries la van aconseguir en els braços i en l'esquena, on va sofrir una ferida que sagnava abundantment.

La víctima es va girar i va treure un aerosol per defensar-se, però va perdre l'equilibri, moment en el qual l'acusada es va llançar sobre ella i li va propinar diverses ganivetades mentre li deia "avui per fi et mataré".

La víctima va intentar protegir-se dels cops i finalment va ser reduïda per diversos transeünts, que la van retenir fins a l'arribada d'una dotació policial.

A conseqüència d'aquests fets, la víctima va requerir tractament quirúrgic per a la sutura de les ferides i tractament psicològic i psiquiàtric. A més, sofreix síndrome d'estrès postraumàtic.

"ET VAIG A MATAR A TU I Als TEUS BASTARDS"

Després de declarar l'acusada, la víctima ha comparegut davant la Sala i ha donat la seva versió de l'ocorregut, visiblement afectada. La dona ha explicat que la relació personal amb la seva germana era molt dolenta i que temps abans dels fets havia sofert un altre atac, en el qual l'acusada la va copejar i la va amenaçar. "Em va dir que la propera vegada em mataria", ha explicat.

En una altra ocasió, la seva germana la va amenaçar de mort en el carrer i quan una veïna es va immiscuir per socórrer a la víctima, es va marxar fent-li un gest de tallar-li el coll.

La dona també va rebre, "durant molts anys", amenaces i insults en forma de missatges de mòbil. A més, la víctima ha explicat que la seva germana es presentava en el seu domicili "bastonejant la porta" insultant-la i amenaçant-la a ella i als seus fills amb expressions com a "Puta, et mataré a tu i als teus bastards". Per aquest motiu, la dona ha expressat que sent "por" pels seus fills.

MIRAVA "A TOTS COSTATS" QUAN SORTIA Al CARRER

A causa d'aquests antecedents, la víctima portava amb si el spray d'autodefensa i tenia per costum mirar "a tots costats" quan sortia de casa seva. La nit en la qual la seva germana va intentar assassinar-la, la dona va sortir de l'aparcament comprovant el seu al voltant, però no va tenir "res que fer" quan va rebre la primera punyalada per l'esquena. La dona, tremolant, ha explicat que la seva germana es va asseure sobre la seva panxa mentre li assestava punyalades i ella intentava defensar-se i cridava perquè algú acudís en el seu auxili.

La víctima també ha explicat que, quan els veïns la hi van llevar de damunt, dues dones la van socórrer desvestint-la per localitzar les ferides i tractar de taponarles. Durant el judici, la dona ha manifestat que vol que la seva germana no s'apropi a ella.

El judici ha quedat vist per a sentència. Abans d'acabar, l'acusada ha fet ús del seu dret d'última paraula. "Vull afegir que estic molt penedida i que demano perdó", ha dit.