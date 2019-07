22 de juliol de 2019

Dos canals de televisió a Mallorca i tres a Eivissa disposaran d'una nova freqüència a partir d'aquest dimecres

PALMA DE MALLORCA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos canals de televisió digital terrestre (TDT) a Mallorca i tres a Eivissa i Formentera disposaran d'una nova freqüència a partir d'aquest dimecres amb l'inici del procés per a l'alliberament del Segon Dividend Digital a Balears, que permetrà el proper desplegament de xarxes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 Mhz.

Així ho ha explicat el subdirector General de Planificació i Gestió de l'Espectre Radioelèctric del Ministeri d'Economia i Empresa, Antonio Fernández-Paniagua, en roda de premsa i ha afegit que, amb la finalitat de "minimitzar" l'impacte per a la ciutadania, durant sis mesos els canals de televisió emetran simultàniament a través dels freqüències noves i les antigues (simulcast) abans de l'últim apagat.

Fernández-Paniagua ha explicat que el procés no implicarà "l'aparició ni desaparició" de canals de televisió, simplement és desplacen de freqüències. Així mateix, tampoc repercutiran en l'obsolescència de televisors ni descodificadors TDT, que seguiran sent vàlids.

A més, ha sostingut que el canvi de freqüències "no afectarà per igual a tots els edificis" i solament hauran de realitzar adaptacions els edificis comunitaris de grandària mitjana o gran que estiguin equipats amb sistemes monocanals o centraletes programables. "Els habitatges individuals no necessitaran aquesta adaptació", ha afegit.

A Menorca no hi haurà canvis en cap múltiple digital estatal o autonòmic, ja que és van mudar aquests canals a la banda de 700 MHz en el Primer Dividend Digital i únicament és produeix el canvi de canal de la demarcació de televisió digital local de Menorca.

UN TOTAL DE 25.000 HABITATGES AFECTATS A BALEARS

Per la seva banda, el delegat en funcions del Govern a Balears, Ramon Morey, ha especificat que en l'arxipèlag, prop de 25.000 comunitats de veïns, en les quals viuen mig milió de persones --el 51 per cent de la població-- hauran de contactar amb un instal·lador registrat per realitzar els canvis necessaris en els sistemes de recepció dels seus edificis.

Més concretament, incidirà a sis municipis d'Eivissa --Eivissa, Formentera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia i Santa Eulalia del Riu-- i a 53 de Mallorca --Alaró, Alcúdia, Bunyola, Calvià, Campanet, Estellencs, Inca, Petra, Marratxí i Palma, entre d'altres--.

Aquelles comunitats de propietaris que, sent necessari, no realitzin les adaptacions sobre els sistemes de recepció del senyal TDT dels seus edificis, podrien deixar de veure alguns dels canals de televisió dels quals visualitzen actualment.

D'altra banda, Fernández-Paniagua també ha afegit que, "independentment del tipus d'equip de recepció de senyal dels edificis", els ciutadans hauran de resintonitzar els seus televisors per poder gaudir de l'oferta completa de TDT, una vegada que finalitzin els simulcast cap a finals de gener de 2020".

En aquest sentit ha afegit que s'estima que a partir del 30 de juny de 2020 la banda de 700 MHz estarà disponible per al desplegament del 5G i ha destacat que Balears serà la primera Comunitat a culminar el procés d'alliberament.

Així mateix, ha concretat que al setembre és continuarà el procés de canvi de freqüències en altres zones de la geografia espanyola com Albacete, Almeria, Badajoz i Santa Cruz de Tenerife.

En aquesta línia Espanya ha estat dividida en 75 àrees geogràfiques diferents per executar el procés de forma progressiva, i ha aclarit que vuit d'aquestes àrees quedessin exemptes dels canvis de freqüència (Astúries, Barcelona, la Corunya nord i sud, Menorca, Melilla i part dels províncies de Toledo i Múrcia), és a dir, que no hauran de fer canvis en les antenes.

AJUDES A COMUNITATS DE VEÏNS

El Govern destinarà 145 milions d'euros en subvencions per compensar als comunitats de propietaris que es vegin afectades pels canvis que hauran de realitzar a les antenes de televisió. Els quanties dels ajudes oscil·len entre els 104,3 euros i 677,95 euros, en funció de la infraestructura prèviament instal·lada.

Precisament, el Consell de Ministres va autoritzar a Red.es la concessió de subvencions en règim de concessió directa per valor de 145 milions d'euros. L'últim dia per presentar sol·licituds serà el 30 de setembre de 2020.

El procés d'alliberament de la banda 694-790 MHz (banda 700 MHz), on està allotjada en l'actualitat la TDT, haurà de finalitzar abans del 30 de juny de 2020, segons el calendari establert per la Unió Europea.

En este sentido ha añadido que se estima que a partir del 30 de junio de 2020 la banda de 700 MHz estará disponible para el despliegue del 5G y ha destacado que Baleares será la primera Comunidad en culminar el proceso de liberación.

Asismismo, ha concretado que en septiembre se continuará el proceso de cambio de frecuencias en otras zonas de la geografía española como Albacete, Almería, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife.

En esta línea España ha sido dividida en 75 áreas geográficas distintas para ejecutar el proceso de forma progresiva, y ha aclarado que ocho de estas áreas quedarán exentas de los cambios de frecuencia (Asturias, Barcelona, A Coruña norte y sur, Menorca, Melilla y parte de las provincias de Toledo y Murcia), es decir, que no tendrán que hacer cambios en las antenas.

AYUDAS A COMUNIDADES DE VECINOS

El Gobierno destinará 145 millones de euros en subvenciones para compensar a las comunidades de propietarios que se vean afectadas por los cambios que deberán realizar en las antenas de televisión. Las cuantías de las ayudas oscilan entre los 104,3 euros y 677,95 euros, en función de la infraestructura previamente instalada.

Precisamente, el Consejo de Ministros autorizó a Red.es la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa por valor de 145 millones de euros. El último día para presentar solicitudes será el 30 de septiembre de 2020.

El proceso de liberación de la banda 694-790 MHz (banda 700 MHz), donde está alojada en la actualidad la TDT, deberá finalizar antes del 30 de junio de 2020, según el calendario establecido por la Unión Europea.