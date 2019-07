9 de juliol de 2019

Dos dels tres focus de l'incendi de Formentor ja estan controlats

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos dels tres focus de l'incendi declarat aquest dimarts a Formentor ja estan controlats mentre que el focus restant ja està estabilitzat, per la qual cosa es preveu donar totalment per controlat el foc en les properes hores, segons han informat fonts de la conselleria de Medi Ambient i Territori a Europa Press.

Per la seva banda, les dotacions dels Bombers de Mallorca que actuaven via terrestre en l'extinció de les flames s'han retirat del lloc sobre les 13.41 hores, en haver finalitzat les tasques d'extinció a zones de difícil accés en les altures del quilòmetre 8 i 10 de la carretera de Formentor, respectivament.

En el lloc continuen actuant dos mitjans aeris amb la finalitat de donar per controlat el foc en les properes hores.

L'INCENDI DE CALA TUENT CONTINUA ACTIU PERÒ LES FLAMES NO AVANCEN

D'altra banda, des de Medi Ambient han explicat a Europa Press que l'incendi de Comellar de s'Ermita, prop de Cala Tuent, continua actiu en aquests moments, encara que les flames de l'incendi no estan avançant malgrat suportar vents de fins a 15 quilòmetres per hora.

Les primeres estimacions sobre cartografia apunten que el foc ha afectat entre 30 i 40 hectàrees de massa forestal, encara que el perímetre real d'abast es desconeix fins que no es controlin per complet les flames. A més, la complexitat de l'orografia del terreny complica les tasques d'extinció del foc a causa de la quantitat de punts calents que encara es mantenen actius.

En el lloc continuen les dotacions dels Bombers de Mallorca del parc de Sóller i d'Inca així com els tècnics de medi ambient de l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) i els dos hidroavions de la Península, que se sumen als vuit efectius aeris que lluiten contra les flames.

DOS HIDROAVIONS

Cal recordar que el director gerent de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat), Joan Ramon Vilallonga, ha explicat a Europa Press que els dos incendis estan classificats com a nivell zero, segons el pla especial d'emergències --no afecten a la seguretat de les persones i poden ser controlats amb els mitjans previstos pel pla--, però han sol·licitat els reforços a Madrid a causa de la "simultaneïtat" dels successos.

Així mateix, Vilallonga ha sostingut que el que "més preocupava" és que el foc de Cala Tuent no avancés cap a Sa Calobra ja que la zona compta amb una forta pendent i s'estan donant episodis de vent pel que el foc es pot reavivar a qualsevol moment.

Els dos incendis han estat provocats, tal com s'ha confirmat, per diferents rajos. A Formentor, de fet, hi han hagut tres punts de foc originats per diferents rajos.

PLA ESPECIAL D'EMERGÈNCIES

Segons el pla especial d'emergències enfront del risc d'incendis forestals, els incendis forestals de nivell 0 poden ser controlats amb els mitjans previstos en aquest pla.

Tal com estableix, encara en la seva evolució més desfavorable, "no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents als de naturalesa forestal".