13 de juliol de 2019

Els aeroports de Balears reben aquest cap de setmana més de 500.000 passatgers

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els aeroports de Balears registraran un total de 3.225 moviments en una nova onada de vols prevista per a aquest dissabte i diumenge, dies en els quals les companyies aèries han ofert 501.538 seients disponibles, segons dades d'Aena recollides per Europa Press.

Per a aquest dissabte 13 de juliol, hi ha previstes un total de 1.689 operacions d'arribada i sortida en els aeroports de Palma, Menorca i Eivissa, mentre que per al diumenge estan prevists un total de 1.536 moviments.

Respecte als seients oferts, per al dissabte 13 de juliol hi ha programades 264.291 places, mentre que per a aquest diumenge s'ofereixen un total de 237.247 seients amb origen o destí als aeroports de les Illes.

SON SANT JOAN, EL MÉS CONCORREGUT

L'aeroport de Son Sant Joan és el que registra un major trànsit previst per a aquests dies d'arrencada de l'estiu, amb un total de 1.993 operacions per a aquest cap de setmana i 334.755 seients oferts.

El dia amb major nombres de vols programats a l'aeroport de Palma serà el dissabte, amb 1.026 moviments previstos, i un total de 174.218 seients oferts.

Per la seva banda, l'Aeroport d'Eivissa té programats un total de 864 moviments i 111.533 places ofertes per a aquest cap de setmana, mentre que el de Menorca té previstos 368 vols i que 55.250 passatgers passin per les seves instal·lacions entre aquest dissabte i diumenge.