14 de juliol de 2019

Els aeroports de Balears reben aquest diumenge més de 230.000 passatgers

PALMA DE MALLORCA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els aeroports de Balears registraran un total de 1.536 moviments en una nova onada de vols prevista per a aquest diumenge, dia en el qual les companyies aèries han ofert 237.247 seients disponibles, segons dades d'Aena recollides per Europa Press.

L'aeroport de Son Sant Joan és el que registra un major trànsit previst per a aquests dies d'arrencada de l'estiu, amb un total de 967 operacions per a aquest diumenge, per a un total de 160.537 seients oferts.

Per la seva banda, l'Aeroport d'Eivissa té programats un total de 416 moviments i 53.980 places ofertes per a aquest diumenge, mentre que el de Menorca té previstos 153 vols i que 22.730 passatgers passin per les seves instal·lacions.