17 de juliol de 2019

Els Bombers de Palma sufoquen diversos incendis en vehicles a Son Oliva i Son Oms

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Palma han hagut d'intervenir aquesta nit en diversos incendis en vehicles a Son Oliva i la sortida del polígon de Son Oms.

El primer incendi va tenir lloc a les 22.42 hores al carrer Eusebi Estada, a l'altura de l'avinguda Tomás de Villanueva. Una furgoneta s'havia incendiat i sortien flames de la part davantera.

Segons han indicat fonts dels Bombers a Europa Press, el propietari estava al lloc del sinistre, però no es trobava dins del vehicle. Per sort, el vehicle estava aïllat i el foc no va fer perillar res més a la via pública. A les 23.18 hores, els vehicles ja havien tornat al parc.

A les 00.43 hores els Bombers han estat requerits per la Policia Local per l'incendi de dos vehicles en la Ma-19, en sentit cap a Palma, a la sortida del Polígon de Son Oms. Fins al lloc s'han desplaçat unitats des de Platja de Palma i han extingit el foc.

CONAT D'INCENDI EN UN CONTENIDOR

D'altra banda, segons ha informat l'Agrupació Cultural i Esportiva dels Bombers de Palma al seu compte de Twitter, aquest dimarts va haver-hi un conat d'incendi de contenidor al carrer Pina, a l'altura del número 8, cap a les 18.20 hores.

Segons l'agrupació, testimonis van informar de la presència de disbauxats amb petards per la zona.