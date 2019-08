30 de juliol de 2019

Els centres escolars no podran exigir a les famílies que comprin el material escolar en botigues determinades

El conseller d'Educació i Universitat del Govern, Martí March (centre), presenta el nou decret d'admissió escolar per a alumnes en Balears per al curs 2010/20121

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nou decret d'admissió d'alumnes de Balears, que funcionarà partir del curs 2020/2021, prohibirà als centres exigir a les famílies l'adquisició de material escolar en establiments determinats o en els mateixos col·legis.

Els centres tampoc podran demanar la utilització de serveis associats als estudis que requereixin una aportació econòmica. Es tracta d'algunes mesures recollides en el nou decret, que cerca un repartiment "més equilibrat" dels alumnes entre els diferents centres de les Illes.

El nou decret també modifica els barems de puntuació, introdueix obligacions de transparència per als centres i es reserven places per a alumnes amb necessitats educatives especials per evitar l'existència de "centres gueto", entre altres novetats.

MODIFICACIÓ DEL BAREM DE PUNTUACIÓ

Pertànyer a una família nombrosa passa a ser un criteri de prioritat en el sistema de puntuació per a l'admissió als centres escolars de Balears, incloent-hi en aquesta categoria, les famílies monoparentals amb més de dos fills. A més s'afegeix com a criteri prioritari la condició d'esportista d'elit.

Augmenten també les puntuacions per tenir família al mateix centre, incloent-hi les categories de germans, pares, mares o tutors legals. Si el pare i la mare o els dos tutors treballen al mateix centre, la puntuació és superior. No obstant això, s'elimina d'aquest apartat la bonificació per ser fill d'un antic alumne del centre.

Pel que fa a les circumstàncies rellevants que també poden atorgar un plus de puntuació, es tindrà en compte la condició de fills de famílies monoparentals (de les quals no es bonifiquin per família nombrosa), germans de parts múltiples que sol·liciten plaça en el mateix curs i nivell educatiu, alumnes amb necessitats especials de tipus motriu, sensorials i auditives, i, per al primer curs del segon cicle d'educació, haver estat escolaritzat en una escoleta de la Conselleria o a una escoleta de primer cicle d'educació infantil autoritzada (EI, CEI).

MÉS TRANSPARÈNCIA

Amb el nou marc legal, els centres hauran d'informar a les famílies sobre tots els detalls dels seus projectes educatius, incloent-hi el projecte lingüístic, i publicar-los a la seva pàgina web.

Amb l'engegada del nou decret, els centres no podran rebre quantitats de diners per part de les famílies en concepte de reserva de matrícula.

A més, els col·legis també hauran d'informar a les famílies sobre el règim legal de les aportacions econòmiques, especialment del seu caràcter voluntari, i no associat a l'escolarització.

EDUCACIÓ ACTUARÀ DAVANT LES SOL·LICITUDS AMB DADES FALSES

La nova normativa, que serà aprovada divendres que ve pel Consell de Govern, introdueix novetats per actuar contra les persones que presentin sol·licituds utilitzant dades o documents falsos, o que ocultin informació.

No només perdran els drets de prioritat sobre la plaça que els puguin correspondre, sinó que Educació actuarà d'ofici contra aquestes persones i ho posarà en coneixement de l'òrgan judicial competent o la Fiscalia. A més, els centres públics podran ser objecte de sancions disciplinàries si es detecten irregularitats.

Amb tot, a preguntes dels mitjans, el cap de servei d'escolarització, Josep Antoni Cañabate, ha precisat que la xifra de casos d'aquest tipus detectats per la Conselleria és baixa respecte al total, i l'ha titllat d'"anecdòtica".

EVITAR L'EXISTÈNCIA DE "CENTRES GUETO" PER A ALUMNES NESE

El conseller d'Educació, Universitat i Investigació, Martí March, ha ressaltat que la normativa pretén millorar la distribució d'alumnes, tant en centres públics com a privats, especialment d'aquells amb una necessitat específica de suport educatiu (NESE), per evitar l'existència de "centres gueto".

Per això, el decret estableix una reserva de places a cada centre per a l'alumnat NESE, fins al final del període de matrícula. Concretament, els centres hauran de reservar entre cinc i set places per a alumnes NESE en cada grup, excepte en els cursos de quart d'educació infantil, on la reserva d'aquestes places serà d'entre quatre i cinc places.

A més la Conselleria podrà limitar l'escolarització, fora del termini, d'alumnes NESE en determinats centres amb un elevat nombre de famílies en situació de "desavantatge social". El repartiment d'aquests alumnes es farà de manera que cap centre excedeixi el 30 per cent en el percentatge d'alumnes NESE respecte al total dels escolars. Així mateix els alumnes amb necessitats seran escolaritzats "preferentment" en centres ordinaris. Solament es destinaran els alumnes NESE a unitats educatives específiques en centres ordinaris (UEECO) o a centres d'educació especial "de manera excepcional".

Així mateix, tampoc es podrà ampliar el nombre màxim d'alumnes per aula quan existeixin vacants en altres centres de la mateixa zona.

La Conselleria també contempla l'opció de crear zones escolars, per aplicar el criteri de "proximitat domiciliària". Per vetllar per aquesta nova normativa, es constituiran comissions d'escolarització que actuaran com a "òrgans de garanties" del bon funcionament d'aquest sistema.