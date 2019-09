4 de setembre de 2019

Els concerts de Sant Sebastià de 2020 comptaran amb un presentador que amenitzarà els canvis entre els grups

PALMA DE MALLORCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els concerts de Sant Sebastià de 2020 comptaran aquest any amb un presentador en un dels escenaris --encara a determinar-- amb l'objectiu de "dotar de contingut i fer més amè" el temps entre els canvis dels grups, així com amb un assessor musical que s'encarregarà d'organitzar els 28 concerts previstos en set places de la ciutat.

Així ho ha anunciat el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, aquest dimecres en una roda de premsa en la qual ha donat a conèixer els acords de la junta de govern del Consistori.

El pressupost previst per a la festivitat del patró de Palma ronda els 325.000 euros, ja que es preveuen 242.000 euros per la Revetla, prop de 13.000 per a un servei d'assessoria, i prop de 70.000 per als concerts en dies anteriors i posteriors a la 'Revetla'.

Cort estudia la possibilitat que els concerts comptin amb una pantalla amb subtítols o intèrprets de signes a les places de Joan Carles I, Cort, plaça Espanya, plaça de la Reina, plaça d'Olivar, plaça sa Feixina i plaça Major, on se celebren els concerts, per fer la festivitat "més inclusiva".

Els diners destinats als concerts de 2020 suposen un augment de 27.000 euros respecte a l'any passat, ja que el 2019 van suposar una inversió de 215.541 euros.

CONCERTS ORGANITZATS PER MITJANS DE COMUNICACIÓ

Quant als concerts organitzats per mitjans de comunicació que se celebren dins del programa de festes de Sant Sebastià, es mantenen els tres concerts i es faran els dies 18, 20 i 25 de gener.

Dos d'ells se celebren a la plaça d'Espanya i el tercer a la plaça Joan Carles I. L'ajuntament destinarà 75.141,00 euros per dur a terme la seva contractació, un pressupost que també creix respecte a altres anys. La inversió el 2019 va ser de 70.794 euros.

EL SERVEI D'ASSESSORIA

L'assessoria, encara sense adjudicar, s'encarregarà de realitzar un estudi per analitzar la gestió i l'acolliment dels concerts i el seu objectiu és oferir "un model artístic de qualitat i donar coherència musical als diferents espais", a més de realitzar un treball de "mediació", segons Cort.

La licitació del servei d'assessoria musical es donarà a conèixer durant la primera quinzena de setembre. Es tracta d'un procediment negociat, per tant qui s'encarregui d'ella haurà d'ajustar-se als estils musicals de cada espai. El pressupost d'aquest servei d'assessoria és de 13.310 euros, la mateixa quantia que en la Revetla de 2019.