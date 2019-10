30 de setembre de 2019

Els divorcis descendeixen a Balears un 1,9% el 2018 fins a 2.498 i les separacions es redueixen en un 35,6%

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nombre de casos de divorci ha descendit un 1,97 per cent en l'últim any a Balears, fins als 2.498, mentre que el de separacions ha registrat una caiguda del 35,62 per cent en el mateix període de temps, fins a un total de 94 casos, segons l''Estadística de Nul·litats, Separacions i Divorcis (ENSD)' corresponent a l'any 2018 i publicada aquest 30 de setembre per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En total, durant 2018 es van produir a les Illes 2.596 casos de nul·litat, separació i divorci, la qual cosa va suposar una taxa de 2,2 per cada 1.000 habitants, la cinquena més elevada del país després de Ceuta, Comunitat Valenciana, Catalunya i Canàries, i per sobre de la mitjana nacional, del 2,1. Per tipus de procés, es van produir a Balears quatre nul·litats, 94 separacions i 2.498 divorcis.

La ciutat autònoma de Ceuta, la Comunitat Valenciana i Catalunya (2,4) van registrar les majors taxes per cada 1.000 habitants, mentre que, per contra, Castella i Lleó, Extremadura i País Basc van presentar les menors, d'1,8 en els tres casos.

Per tipus de divorci, a Balears es van registrar en 2018 un total de 2.050 de mutu acord, mentre que els restants 449 van ser contenciosos. Atesa la durada del matrimoni, destaquen els que van afectar unions de 20 o més anys de durada (702), seguits dels registrats en matrimonis de cinc a nou anys (625), els de deu a 14 anys (451), i els de dos a quatre anys (369). A més, 60 van afectar matrimonis d'un any i set, a menys d'un any.

Quant a les separacions, 88 de les registrades a Balears el 2018 van ser de mutu acord, mentre que sis van ser contencioses. Així mateix, la majoria --un total de 62-- van afectar matrimonis de deu i més anys de durada.

DADES NACIONALS

En el conjunt d'Espanya, el nombre de casos de divorci ha descendit un 2,8% en l'últim any, fins als 95.254. En total, durant 2018 es van produir 99.444 casos de nul·litat, separació i divorci, la qual cosa va suposar una taxa de 2,1 per cada 1.000 habitants. El total de casos va suposar una disminució del 2,8% respecte a l'any anterior.

Per tipus de procés, es van produir 95.254 divorcis, 4.098 separacions i 92 nul·litats. Els divorcis van representar el 95,8% del total, les separacions el 4,1% i les nul·litats el 0,1% restant. Així, el nombre de divorcis va disminuir un 2,8% respecte a l'any anterior, el de separacions un 4,3% i el de nul·litats un 8,0%.

Per tipus de resolució, 63.915 casos es van resoldre per sentència i 35.529 per decret o escriptura pública.

El 77,7% dels divorcis l'any 2018 van ser de mutu acord i el 22,3% restant contenciosos. En el cas de les separacions, el 85,1% ho van ser de mutu acord i el 14,9% contencioses.

A més, el 2018 va haver-hi 1.141 divorcis entre persones del mateix sexe (l'1,2% del total). D'ells, 595 van ser entre homes i 546 entre dones. A més, va haver-hi 11 separacions (0,3% del total).

El 43,1% dels matrimonis corresponents a les resolucions de separació divorci no tenien fills (menors o majors dependents econòmicament). Aquest percentatge va ser similar al de l'any anterior, segons l'INE.

El 45,1% només tenien fills menors d'edat, el 5,1% només fills majors d'edat dependents econòmicament i el 6,7% fills menors d'edat i majors dependents econòmicament. El 25,4% tenia un sol fill (menor o major dependent econòmicament).

En el 57,3% dels casos de divorci i separació dels cònjuges de diferent sexe es va assignar una pensió alimentària (57,0% l'any anterior). En el 68,0% el pagament de la pensió alimentària va correspondre al pare (71,0% en 2017), en el 4,4% a la mare (4,5% l'any anterior) i en el 27,6% a tots dos (24,5% en 2017).

Per la seva banda, en els divorcis i separacions entre cònjuges del mateix sexe es va assignar una pensió alimentosa en el 24,5% dels casos.

CUSTÒDIA COMPARTIDA

La custòdia dels fills menors va ser atorgada en el 52,1% dels casos de divorci i separació entre cònjuges de diferent sexe. En el 61,6% se li va atorgar a la mare (65,0% l'any anterior), en el 4,2% la va obtenir el pare (4,4% en 2017), en el 33,8% va ser compartida (30,2% en 2017) i en el 0,4% es va atorgar a altres institucions o familiars.

En els casos de divorci i separació dels cònjuges del mateix sexe es van adoptar mesures de custòdia dels fills menors en el 23,9% dels divorcis i separacions. D'ells, en el 47,5% la custòdia la va obtenir un dels dos cònjuges i en el 52,5% va ser compartida.