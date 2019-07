8 de juliol de 2019

Els escriptors Eusèbia Rayó i Àlex Volney denuncien les pintades vandàliques en edificis patrimonials

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els escriptors Àlex Volney i Eusèbia Rayó s'han sumat aquest dilluns a la campanya 'No pintades vandàliques' promoguda per l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA).

En concret, Eusèbia Rayó s'ha fotografiat davant l'Hostal Términus, que segons han criticat, es troba en un estat "irrecognoscible" i Àlex Volney davant l'edifici senyorial Can Ribas de Pina.

Per la seva banda, Rayó ha manifestat el seu "disgust, ràbia i impotència" davant la proliferació de pintades". "La societat no pot permetre el vandalisme. És una falta de respecte cap al patrimoni i amb les persones", ha dit.

Rayó considera que és necessari més vigilància policial, més col·laboració ciutadana a l'hora de denunciar els fets, neteja immediata de les pintades i obligar als culpables a restituir les coses a l'estat original".

Pel seu costat, Volney ha lamentat "el menyspreu que les persones que fan les pintades tenen cap al que hem heretat tots, ells també". "No són conscients que estem aquí de pas i que com a mínim hem de conservar-ho tal com és", ha remarcat.

Per combatre el fenomen Volney proposa "contundència", "tocar-los la butxaca ràpida". A més, ha advertit que "després de la destrucció ve la suplantació d'identitat".

Dins d'aquesta campanya per conscienciar davant les pintades vandàliques, ARCA ja ha fet públics els suports de la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, el del cronista de Ciutat, Bartolomé Bestard i el de l'actor Joan Carles Bestard i el seu personatge, Madò Pereta.