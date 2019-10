30 de setembre de 2019

Els llums de Nadal de Palma s'encendran el 28 de novembre

Cort inicia un procés per triar l'entitat ciutadana que s'encarregui de l'encès

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha engegat un procés participatiu per seleccionar l'entitat ciutadana que s'encarregarà de l'encès dels llums de Nadal 2019, que tindrà lloc el dijous, 28 de novembre a les 19.00 hores.

Cort vol aprofitar aquest esdeveniment, que es desenvolupa amb el fil conductor 'Palma, ciutat del futur', per promoure "els valors de solidaritat i cooperació" entre "tota la ciutadania", per la qual cosa cada any convida a una entitat ciutadana perquè sigui qui protagonitzi "aquest moment tan especial".

Les entitats ciutadanes que vulguin participar en aquest procés de selecció podran presentar la seva proposta fins al dia 13 d'octubre. Es pot fer per dues vies: emplenant la sol·licitud en el Registre General Municipal o a través de l'adreça electrònica tufaspalma@palma.cat, on s'hauran d'enviar les dades dels interessats i el motiu pel qual es presenten.

Poden concórrer totes aquelles entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, que no tinguin ànim de lucre i que, a més, treballin en projectes relacionats amb la temàtica de l'encès, és a dir, que "entenguin el futur com una reconciliació entre persones, natura i tecnologia", expliquen.

Totes les entitats que compleixin amb els requisits anteriorment esmentats s'inclouran en una votació mitjançant un procés participatiu que es farà entre els dies 21 i 27 d'octubre a través del portal www.tufaspalma.cat. L'entitat que aconsegueixi més suport popular serà la triada per protagonitzar l'encès.