4 de setembre de 2019

Els partits de l'oposició critiquen el Govern per "bloquejar" la compareixença d'Armengol en el proper ple

PALMA DE MALLORCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els partits de PP, Ciudadanos, Pi-Proposta i Vox en el Parlament de Balears han criticat aquest dimecres al Govern per "bloquejar" la compareixença de la presidenta de la institució, Francina Armengol, en el proper ple de la institució, per afrontar la forma de reclamar els 177 milions pendents del finançament autonòmic.

Segons ha informat el portaveu adjunt del PP, Antoni Costa, després de la celebració de la junta de portaveus, el PSIB ha rebutjat la sol·licitud del PP per substituir una PNL, registrada al seu moment per afrontar temes d'habitatge, per una altra que sol·licitava la compareixença "urgent" d'Armengol dimarts que ve, per debatre i afrontar una fórmula legal per garantir els recursos pendents de 2019 per part de l'Estat.

Per la seva banda, la portaveu adjunta de Ciutadans en el Parlament, Patricia Guasp, ha afirmat que el PSIB també ha rebutjat la proposta de la formació taronja de substituir una PNL presentada per Cs a finals de juny, per una altra PNL que insta el Govern a sotmetre's a una auditoria econòmica "integral", que finalment es debatrà més endavant.

La portaveu del PSIB en el Parlament, Silvia Cano, ha argumentat que el Govern ha rebutjat aquestes substitucions per qüestions tècniques i ha confirmat que la presidenta Armengol compareixerà de forma voluntària el dimarts 17 de setembre per afrontar i debatre la demora dels recursos autonòmics, a més d'altres qüestions del sistema de finançament de les autonomies.

Per la seva banda, del portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha valorat "positivament" que la presidenta vulgui comparèixer voluntàriament, però ha indicat que el problema del finançament autonòmic ha de solucionar-se des de Madrid.

El Portaveu d'El Pi-Proposta, Jaume Font, ha lamentat que el Govern i el PP no s'hagin posat d'acord per debatre en el ple del proper dimarts el tema dels 177 milions pendents, i ha afirmat que en cas contrari, es podria haver demostrat que el més important per als partits són "els problemes dels ciutadans".

En aquest sentit, el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha acusat el Govern de ser "corró parlamentari" i d'obstaculitzar la funció de control a l'executiu per part de l'oposició.