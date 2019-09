Els professionals del 061 van reanimar en 2018 el 40% de les parades cardiorespiratòries assistides

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Els professionals del 061 de Balears van aconseguir reanimar el 40 per cent de les parades cardiorespiratòries assistides a les Illes durant el passat any, quan la mitjana estatal se situa entre el 23 i el 27 per cent.

Així ho ha indicat en un comunicat la Conselleria de Salut i Consum, que destaca que el SAMU 061 ha obtingut els millors percentatges de reanimació cardiopulmonar d'Espanya després d'haver registrat en 2018 les dades més altes de reanimació d'entre tots els serveis de l'Estat que tenen registre.

Els professionals del 061 van reanimar el 40 per cent de les parades assistides, arribant a les urgències hospitalàries estabilitzats. En aquest sentit, el director mèdic del 061, Txema Álvarez, ha declarat que aquestes dades "reflecteixen el bon treball que s'ha fet quant al temps de resposta", si bé ha considerat que "encara hi ha marge de millora quant a la conscienciació de la població".

A Balears ocorren cada any 54 casos per 100.000 habitants per parada cardiorespiratòria i, d'aquests, el 43 per cent aconsegueix ser reanimat. Segons la Conselleria, aquestes xifres són possibles gràcies a la 'cadena de supervivència' formada per l'alerta precoç del sistema, l'aplicació precoç de les tècniques de suport vital bàsic, la desfibril·lació precoç, el suport vital avançat precoç, i les cures post-ressuscitació.

Quan la reanimació cardiopulmonar s'aplica dins dels quatre primers minuts i l'avançada dins dels vuit primers minuts, la supervivència aconsegueix el 43 per cent, mentre que si la RCP avançada es retarda fins als 16 minuts, l'índex de supervivència cau un 10 per cent.

El temps mitjà de resposta a Balears, des que el 061 rep la trucada fins que arriba l'equip d'emergència, és de vuit minuts. La mitjana d'edat de pacients atesos se situa en els 60 anys, i els homes, en un 75%, són els que representen una prevalença major a la mort sobtada.

Quant al motiu de la trucada, en un 60% dels casos va ser per inconsciència del pacient; en un 12%, per dificultat respiratòria; un 12%, per ofegament; un 10%, per dolor toràcic, i un 6%, per trauma. Del total de casos, la meitat de les reanimacions va tenir lloc al domicili i l'altra meitat en un lloc públic.

La Conselleria ha indicat que d'aquestes dades es desprèn la importància de sensibilitzar a la població sobre la necessitat d'aplicar les tècniques de reanimació cardiopulmonar a un pacient amb parada cardiorespiratòria dins dels primers quatre minuts. En aquest sentit, durant el 2018 es van formar 250 policies i 300 professors en tècniques bàsiques de RCP.