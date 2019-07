1 de juliol de 2019

Els reclusos de la presó de Mallorca podran rebre classes per als permisos de conduir B i A2

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els reclusos de la presó de Mallorca podran rebre classes per a l'obtenció dels permisos de conduir B i A2, així com el curs de sensibilització i reeducació viària per a la recuperació del carnet a través de la UTE encapçalada per la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE).

Així ho han explicat mitjançant un comunicat des de CNAE després que el novembre passat, el seu president, José Miguel Báez, i el secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, acordessin renovar la campanya d'universalització de l'educació viària en Centres Penitenciaris, entre els quals es troba el de l'Illa.

Més concretament, les classes teòriques dels permisos tindran lloc al centre penitenciari de Mallorca, si bé la formació pràctica correrà per compte del reclús, així com la taxa d'examen.

Així mateix, la recuperació del carnet --perdut per esgotament dels punts o per decisió judicial-- també l'abonarà l'intern i el professor del centre autoritzat més proper es desplaçarà fins a la presó.

Durant la seva formació, els reclusos del programa també rebran la visita de víctimes d'accidents de trànsit amb l'objectiu que el testimoniatge serveixi per conscienciar i per formar.

Cal recordar que la iniciativa, que va començar l'any 2010 i s'havia interromput el 2017, compta amb la col·laboració de la Direcció general de trànsit (DGT), la Fiscalia de Seguretat Viària, el Real Automòbil Club d'Espanya (RACE) i l'Associació Espanyola de Centres Mèdics-Psicotècnics (ASECEMP), entre altres entitats.

El programa formador i educador va permetre que, en el període comprès entre 2010 i 2016, més de 1.000 condemnats superessin la prova teòrica i 500 obtinguessin finalment el permís.

A l'acte de presentació de la campanya van intervenir el director de la DGT, Pere Navarro; el fiscal coordinador de sala de Seguretat Viària, Bartolomé Vargas; un dels vicepresidents de CNAE, Íñigo Montenegro; el director de Seguretat Viària del RACE, Antonio Lucas; el director general d'ASECEMP, Bonifacio Martín, i el secretari general d'Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz.