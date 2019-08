1 de agost de 2019

Els Reis i les seves filles assisteixen a la 38a Copa del Rei Mapfre a Palma

PALMA DE MALLORCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felipe VI i la Reina Letizia acompanyats de les seves dues filles, la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia, han assistit aquest dijous al Club Nàutic de Palma (RCNP) a la primera jornada de la 38a Copa del Rei Mapfre.

Segons han informat des de l'organització en una nota de premsa, en aquesta quarta edició de la competició, en la qual hi ha més de 1.000 regatistes de 26 nacionalitats diferents, el Rei Don Felipe participa amb l'embarcació Aifos 500.

L'Almirall Jaime Rodríguez Toubes ha rebut a la Família Reial, juntament amb el president del RCNP, Javier Sanz, el director general territorial de Mapfre Catalunya i Balears, Ricardo Garzó, i la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de BMW, Pilar García de la Puebla.

Després del posat habitual a la porta principal, la Família Reial s'ha dirigit cap a l'interior del Club i en el seu recorregut pel RCNP, una de les parades ha estat enfront del bust de Juan Sebastián Elcano. Precisament, l'Armada celebra aquest any el cinquè centenari de la primera volta al món.

A continuació, la Família Reial ha xerrat amb la tripulació de l'Aldebarán --únic equip de la competició format per persones amb discapacitat intel·lectual, física, orgànica i visual-- en les terrasses del RCNP abans de dirigir-se als pantalans en els quals està amarrat el vaixell de l'Armada.

Finalment, després de saludar i posar amb la tripulació, el Rei Felipe s'ha embarcat a l'Aifos 500 per dirigir-se al camp de regates i disputar la quarta jornada de la Copa del Rei Mapfre.

La Reina Letizia, la Princesa d'Astúries i la Infanta Donya Sofia han continuat amb la seva visita per les instal·lacions del RCNP, on han romàs prop d'una hora i s'han interessat per la regata i les diferents classes que participen, especialment per la Purobeach Women's Cup, categoria femenina de la Copa.