Els Reis i les seves filles visiten Són Marroig, la possessió fundada per l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria a Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els Reis d'Espanya, el Rei Felipe VI i la Reina Letizia, i les seves filles, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, han visitat aquest dijous la Casa Museu de Son Marroig, la possessió fundada per l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria a Deià (Mallorca).

Els Reis han arribat al lloc passades les 10.00 hores acompanyats de les seves filles i s'han dirigit al mirador de la casa, on es troba una cúpula de marbre amb vista a la costa de la Serra de Tramuntana. Seguidament, han estat rebuts pels actuals propietaris de la finca, que els han guiat durant tota la seva visita.

La Princesa i la Infanta s'han mostrat en tot moment molt il·lusionades amb el lloc, i acompanyades dels seus pares han escoltat les explicacions de les persones que els han rebut, que els han explicat les peculiaritats de la finca, així com els sistemes de recol·lecció d'aigua utilitzats en l'antiguitat.

Després de visitar els jardins, on es troba un aljub de grans dimensions, la Família Real s'ha dirigit cap a l'interior de la casa, mentre que els periodistes han quedat a una de les terrasses exteriors de la finca, on posteriorment Letizia, Felipe, Sofia i Leonor han posat per a la premsa.

El Rei vestia uns texans i una camisa amb detalls blaus, mentre que la seva esposa ha triat un vestit amb un to blanc os. Letizia portava unes sabates de Castañer i una bossa amb l'estampat de 'llengües' mallorquines. Per la seva banda, la Princesa Leonor portava un vestit blau, amb el mateix to de la camisa del seu pare, i la Infanta Sofia portava un vestit blanc.

L'arxiduc Lluís Salvador va ser un aristòcrata que va arribar a Mallorca a la fi del segle XIX. Amant de les arts i les ciències, es va instal·lar al nord de Mallorca, on va passar bona part de la seva vida.

Considerat un dels precursors del turisme a Balears, un dels seus majors llegats va ser el 'Die Balearen', una obra que ha estat descrita com una de les més exhaustives de l'època sobre paisatge, costums i tradicions de Balears.