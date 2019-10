3 de octubre de 2019

Els Ruiz-Mateos, condemnats a penes d'entre dos anys de presó i un any i nou mesos per una estafa a Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat als germans Ruiz-Mateos (José María, Álvaro, Alfonso, Zoilo, Pablo i Javier) a penes d'entre dos anys de presó i un any i nou mesos i a pagar, cadascun d'ells, 9.000 euros de multa, així com a fer-se càrrec d'una indemnització de 12,7 milions d'euros per un delicte d'estafa agreujada per la compra de l'hotel Eurocalas a Mallorca.

En concret, a dos d'ells (Pablo i Javier), els condemna a dos anys de presó i a la resta (José María, Álvaro, Alfonso i Zoilo) a la pena d'un any i nou mesos de presó. La Fiscalia, originalment, els demanava sis anys de presó i una multa de 54.000 euros a cadascun.

El Tribunal declara la responsabilitat civil subsidiària de les entitats Bastimentero, Calwell i Clesa, pertanyents a Nueva Rumasa, i, tal com es va avançar en el judici, s'absol a un cosí dels Ruiz-Mateos, en haver-se retirat l'acusació contra el mateix.

En la sentència, els magistrats consideren que va existir "engany d'omissió en ocultar l'existència d'un gravamen hipotecari" sobre l'únic bé ofert en garantia --l'hotel Cervantes-- i que abans de la venda de l'Eurocalas es va gravar "amb una càrrega superior al preu de compra pactat per aquest", cosa que determinen que "fa inviable i ineficaç la garantia oferta" per assegurar "el pagament de la totalitat del preu per la venda de l'Hotel Eurocalas".

Segons el Tribunal, l'engany és anterior a la venda de l'Eurocalas i "bastant per provocar error en la part venedora", doncs "es va ocultar aquesta càrrega i el venedor no tenia per què saber que l'Hotel Cervantes havia estat gravat", en actuar confiat en la bona fe de la part compradora davant la serietat de l'operació" i "solvència manifestada i oferta per l'existència d'un grup d'empreses propietat de la família Ruiz-Mateos".

D'acord amb la sentència, per a l'entitat venedora l'aval de Montumo "era essencial" per garantir l'operació de venda de l'Eurocalas i de "no haver estat avalada amb l'Hotel Cervantes, únic bé de Montumo", "no s'hagués formalitzat la venda o d'haver-ho fet s'haguessin exigit altres garanties".

El Tribunal destaca que "cap dels acusats, ni tampoc la lletrada" que va hipotecar l'Hotel Cervantes actuant en representació de Montumo, "van afirmar amb rotunditat que es va posar en coneixement de la part venedora l'existència d'aquesta hipoteca".

Davant això, els magistrats apunten que "la part venedora no va ser informada de la constitució de la hipoteca i que "fins i tot el mateix dia de la signatura del document de promesa de la compra i venda va rebre per la part compradora un balanç de Montumo "en el qual no consta que l'hotel Cervantes estigués gravat amb hipoteca".

A més, els magistrats també consideren que "no va haver-hi falta de diligència" de la part venedora sinó que "va actuar confiada en la bona fe i bones intencions de la part compradora".

"L'engany va recaure sobre l'única garantia real i efectiva i que permetia efectiva realització a la part venedora en cas d'incompliment del contracte", assenyala la sentència.

D'acord amb la condemna, "la conducta dels acusats encaixa en el delicte d'estafa" i el risc creat per la part compradora "per al cas d'incompliment de la totalitat del preu ajornat, generava la impossibilitat de fer viable la garantia donada, doncs els avalistes personals, com a tals, no tenien més béns que la seva participació en empreses del grup, però sense accions tangibles al seu nom, ni tampoc béns en propietat, tal que així, no han estat oferts ni assenyalats".

La resolució no és ferma i contra ella cap un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

DEFENSEN COM D'"ESCRUPOLÓS" ERA EL SEU PARE EN EL TREBALL

Durant el judici, que va tenir lloc al setembre en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears, els Ruiz-Mateos van negar els fets i van defensar com d'"escrupolós" que era el seu pare, José María Ruiz-Mateos, ja mort en el treball.

Així mateix, el van responsabilitzar de la negociació de la compra de l'hotel i, per norma general, es van desvincular de la gestió del dia a dia de les seves empreses. Malgrat això, van explicar que les seves signatures estaven a l'aval de l'Eurocalas doncs el seu pare els havia informat de l'operació. "No som uns irresponsables que signem sense saber què és el que signem", va declarar Álvaro Ruiz-Mateos.

Per la seva banda, José María Ruiz-Mateos fill, va assegurar que després de la fallida de Rumasa ho van perdre tot: "No tenim res, les nostres cases estan hipotecades, executades i embargades; i no tenim absolutament patrimoni de cap tipus, malgrat les calúmnies, estem arruïnats".

Cal recordar que a l'octubre de 2018, el Tribunal Suprem ja va condemnar als sis germans a dos anys i mig de presó per una altra estafa agreujada, en relació a la compra de dos hotels, un a Mallorca i un altre en Sant Bartolomé de Tirajana (Gran Canària).