22 de agost de 2019

Els taxistes de Pimem calculen que la seva facturació disminueix fins a un 70% els dies sense desembarcament de creuers

L'Associació Mallorquina de Treballadors Autònoms del Taxi (Amtat-Pimem) calcula que la facturació dels taxis a Palma disminueix entre un 30 per cent i un 70 per cent els dies en els quals no recalen creuers en el port de la ciutat.

En un comunicat, el president d'Amtat-Pimem, Toni Cladera, ha defensat que "el turisme de creuers suposa un gran impuls econòmic durant els mesos d'estiu per al taxi", ja que "molts dels visitants que fan escala a Palma aprofiten aquest transport per arribar als punts neuràlgics de la ciutat i fins i tot d'alguns dels municipis dels voltants".

En aquest sentit, Toni Cladera ha afirmat que "no es pot demonitzar" aquest tipus de turisme i ha afegit que s'han de deixar de costat "debats ideològics i populistes" i tractar aquest tema amb estudis independents que ofereixin "dades reals dels impactes que tenen els creuers, tant en l'àmbit socioeconòmic com mediambiental.

A més, el president de l'associació ha recordat que l'any passat l'Autoritat Portuària de Balears (APB) juntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) va aportar un estudi sobre la contaminació dels creuers. Sobre aquest tema, la patronal dels taxistes ha remarcat que "l'impacte dels creuers no era tan greu com s'apunta des dels estudis de diferents organitzacions que s'han publicat aquest any".

Finalment, Cladera ha sol·licitat al consistori que abans de prendre "decisions demagògiques" que poden repercutir en l'economia de les pimes i dels autònoms de la ciutat de Palma, es realitzin els estudis pertinents.